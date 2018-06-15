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Под Славянском задержан боевик «ДНР», который мог совершить диверсию
В начале июня сотрудниками военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил при участии Нацполиции был задержан участник незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Fcebook.
Было установлено, что 35-летний мужчина с 2014 года является участником террористической организации «ДНР». Боевик был задержан по месту жительства родственников на подконтрольной украинской власти территории, у которых он поселился.
Во время задержания был изъят целый арсенал оружия — 2 пистолета ПМ, автомат АК-74, подствольный гранатомет, боеприпасы к ним и другие средства поражения.
«Не исключается, что боевик был направлен на мирную территорию Украины для подготовки и совершения диверсий», — отметили в пресс-центре ООС.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Славянск, диверсия, ДНР
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