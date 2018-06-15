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Архив - Донецкая область

Российская оккупационная власть поделила Донецк.

15.06.2018 18:55
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Российская оккупационная власть поделила Донецк.

В последнее время среди боевиков так называемого 1-го АК и местного населения оккупированного Донецка ходят слухи о разделении территории города на 3 зоны. Об этом на своей странице в Fаcebook пишет Дмитрий Тымчук.

В 1-й части города незаконным вооруженным формированиям разрешено вести любые боевые действия, не взирая на наличие гражданского населения и объектов инфраструктуры.

Во 2-й части — разрешено ведение боевых действий, но с некоторыми ограничениями. Здесь допустимы небольшие разрушения инфраструктуры и человеческие жертвы.

В 3-ю часть входят районы города, где запрещено любое ведение боевых действий.

Говорят, это нововведение связано с вероятностью наступления ВСУ в период проведения ЧМ-2018 в РФ.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, ДНР
 
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