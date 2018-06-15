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Архив - Донецкая область

Сильнейший пожар в Донецке: горят шахтные склады

15.06.2018 08:00
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Сильнейший пожар в Донецке: горят шахтные склады

В Донецке продолжается сильный пожар на шахте Куйбышевской. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Зарево пожара видно издалека — часть зданий полностью охвачена огнем.

«Снова пожар на шахте Куйбышевской. Шахта не рабочая. Горят вроде как склады», — уточняют местные жители.

«Горит на КПП, раньше там шлакоблок реализовывали и плитку, это рядом с шахтой Куйбышевской. Сейчас там пожарные машины работают #Донецк», — также добавил другой комментатор.

«Горит на КПП, раньше там шлакоблок реализовывали и плитку, это рядом с шахтой Куйбышевской. Сейчас там пожарные машины работают #Донецк», — сообщают авторы.

Пожар начался вчера после 19:00. По Донецку ходят слухи, что вначале на шахте что-то взорвалось, однако они ничем не подтверждены. Огонь и дым видны издалека — в некоторых районах столб дыма распространился на полнеба.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, шахта, пожар, склад
 
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