Сильнейший пожар в Донецке: горят шахтные склады

15.06.2018 08:00

В Донецке продолжается сильный пожар на шахте Куйбышевской. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Зарево пожара видно издалека — часть зданий полностью охвачена огнем.

«Снова пожар на шахте Куйбышевской. Шахта не рабочая. Горят вроде как склады», — уточняют местные жители.

«Горит на КПП, раньше там шлакоблок реализовывали и плитку, это рядом с шахтой Куйбышевской. Сейчас там пожарные машины работают #Донецк», — также добавил другой комментатор.

«Горит на КПП, раньше там шлакоблок реализовывали и плитку, это рядом с шахтой Куйбышевской. Сейчас там пожарные машины работают #Донецк», — сообщают авторы.

Пожар начался вчера после 19:00. По Донецку ходят слухи, что вначале на шахте что-то взорвалось, однако они ничем не подтверждены. Огонь и дым видны издалека — в некоторых районах столб дыма распространился на полнеба.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

Источник: https://donpress.com