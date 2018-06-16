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Боевики «ДНР» продемонстрировали «супероружие» склеенное скотчем. Люди смеются
Очередной пропагандистский ролик, выпущенный в «ДНР» об испытании нового «супероружия» «Снежинка» и «Чебурашка» вызвал у жителей временно оккупированной Донетчины неудержимый хохот и надолго станет темой для острословов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Пропагандистские СМИ, подконтрольные оккупационным «властям ДНР» распространили видео об испытании «на одном из полигонов Донецка» и демонстрации «стрельбы реактивных систем залпового огня «Снежинка» и «Чебурашка» Ракетных войск тактического назначения». Пропагандисты «ДНР» подчеркивают, что «эти установки — результаты работы военно-промышленного комплекса ДНР и не имеют аналогов в мире».
Но жители временно оккупированных территорий Донетчины, посмотрев ролик, поняли, что «аналогов в мире» представленному вооружению нет – ведь части скреплены скотчем! Также вызывают насмешки названия «оружия». Вот что пишут в соцсетях:
«Молодцы наши, что развивают новые технологии и вооружения, которым нет аналогов в мире. Но человечество еще не скоро придумает что то солидней скотча для соединения частей ракет»,
«Вениамин, скотч лучше всего соединяет трубу водопроводную и баллон метановский»,
«Админ, я заранее извиняюсь, но мне кажется, что эти Чебурашки и Снежинки попахивают каким то обманом, такое ощущение, что это бутафория картонная»,
«Бутафория и есть...»,
«Иван, думаю вы ошибаетесь: ) Этот способ применения скотча не имеет аналогов в мире».
Теги: Донбасс, СМИ, оккупация, вооружение, ДНР, боевики, военная техника, соцсети
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