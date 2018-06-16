Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Фестиваль на Донетчине соберет ветеранов АТО со всей Украины

16.06.2018 14:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Фестиваль на Донетчине соберет ветеранов АТО со всей Украины

Ветераны АТО со всех регионов Украины приедут в Донецкую область на фестиваль, цель которого объединить бойцов АТО, общественных деятелей и активистов, военных психологов и представителей власти, отмечают организаторы.
Фестиваль приурочен ко Дню освобождения Краматорска и Славянска от пророссийсикх боевиков.
Мероприятие пройдет 4 июля — на горе Карачун, 5 июля — в городах Краматорск, Славянск, Бахмут, Константиновка.
«Это хорошая возможность обменяться информацией, узнать о том, какие проекты существуют в Украине для демобилизованных участников АТО», — говорится в сообщении.
Организаторами акции выступают Министерство молодежи и спорта Украины, ОО «Союз ветеранов АТО Донбасса» и ОО «Трухановская Сечь — Коло. медиа» при поддержке Департамента семьи, молодежи и спорта Донецкой облгосадминистрации, Центра помощи участникам АТО, Центра поддержки ветеранов АТО и их семей «Поруч».

Источник: ИА «Вчасно»



Теги: Донбасс, Донецкая область, фестиваль, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх