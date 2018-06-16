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"Гиви кололся, а Моторола нюхал..." - признание боевика "ДНР. ВИДЕО"
В Сети опубликовано видео с признаниями макеевского боевика Максима Фомина, рассказавшего о массовом мародерстве и грабеже боевиков "ДНР" на оккупированной части Донбасса.
Наемник записал видео и опубликовал на своей странице в социальной сети рассказы о закулисной жизни боевиков на оккупированной территории. Фомин утверждает, что ему известны случаи воровства автомобилей, угля в шахте и краже денег главарями "ДНР", которые предназначались для зарплат российским наемникам на Донбассе. Однако пользователи социальных сетей удивленны позицией наемника, который считает мародерство и грабежи на Донбассе нормой. Фомин сообщает, что местное население любит воровать, убивать и грабить, а, получив власть, наслаждаются ею в полной мере. Наемник рассказал о наркоманских пристрастиях бывших главарей "ДНР" Гиви и Моторолы, что активно комментируют пользователи Сети. "Рашист Макс из Макеевки: убивать и отжимать - это наша национальная традиция. Гиви кололся, а Мотор нюхал? Ну и что тут такого? И, вообще, посмотрите на укропов, у них еще хуже!" - прокомментировал видео опубликовавший кадры блогер Necro Mancer.
Источник Диалог UA.
Теги: Донбасс, боевик, признание, боевик Моторола, Гиви
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