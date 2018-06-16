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КПВВ «Майорск» прекратил работу
Сегодня, 16 июня, все КПВВ в районе операции Объединенных сил начали свою работу в штатном режиме согласно летнего графика работы в 06:00. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Однако уже в 06:25 пограничники в КПВВ «Майорск» получили информацию от лиц, которые пытались пересечь линию соприкосновения в направлении временно оккупированных территорий Украины, о том, что представители незаконных вооруженных формирований отказали им в пропуске по причине проведения ремонтных работ.
При этом отмечается, что заблаговременной информации о прекращении пропуска через мониторинговую миссию ОБСЕ или совместный центр координации и контроля за прекращением огня представители НВФ не предоставляли.
«В целях безопасности граждан и недопущения провокаций со стороны НВФ, решением Объединенного командного пункта Объединенных сил работа КПВВ "Майорск" временно приостановлена. Государственная пограничная служба Украины отмечает о возможных осложнениях при пересечении линии соприкосновения со стороны временно оккупированных территорий Донецкой области и учета этой информации при планировании маршрутов путешествий по другим контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения», – говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что подразделениями Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы приняты дополнительные меры по усилению направлений в пределах дорожных коридоров «Донецк-Курахово», «Донецк-Мариуполь». В КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое» увеличен состав смен пограничных нарядов для предотвращения прогнозируемого большого накопления лиц и транспортных средств.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, работа, Майорск, КПВВ
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