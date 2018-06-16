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На Донбассе объяснили причину перебоев в работе интернета
16.06.2018 20:18
Сбои в работе интернета, которые возникли на подконтрольной «ДНР» территории, вызваны повреждением кабеля магистрального оператора телекоммуникаций в районе Зугрэса (Донецкая область). Об этом сообщили в «министерстве связи ДНР»
Отмечается, что сбои в работе сети Интернет начались с 11:00 из-за того, что специалисты местного городского управления коммунального предприятия «Вода Донбасса» проводили несогласованные работы, в результате чего произошел обрыв кабеля в грунте.
Также сообщается, что сейчас ведутся мероприятия по устранению технических неполадок. Работу сети планируется наладить до конца дня.
Источник Восстановление Донбасса
Теги: Донбасс, Интернет, работа, ДНР
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