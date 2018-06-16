На Донетчине принудительно посадили частный самолет

16.06.2018 22:10

Утром в субботу, 16 июня, на Донбассе принудительно посадили и задержали легкомоторный самолет Х-32 Бекас под управлением двух украинцев, которые не имели разрешения на полеты в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает на пресс-центр ООС в Facebook.

"Сегодня, 16 июня, около 6:30 утра пост воздушного наблюдения Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Раздольное, что в Донецкой области, заметил легкомоторный летательный аппарат и сообщил об этом пункт управления противовоздушной обороны. Принятыми мерами двухместный летательный аппарат Х-32 Бекас принудили к посадке", - говорится в сообщении.

Указанные граждане и самолет передан в отдел Национальной полиции из состава Объединенных сил. Решается вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности.