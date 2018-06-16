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Архив - Донецкая область

Оккупант что-то прячет: под Горловку боевики стянули вооружение для ликвидации беспилотников

16.06.2018 08:43
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Оккупант что-то прячет: под Горловку боевики стянули вооружение для ликвидации беспилотников

Оккупационные войска РФ стянули под оккупированную Горловку боевые установки для сбивания разведывательных беспилотников. Об активности оккупанта под Горловкой в Facebook сообщил депутат Верховной Рады и координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает "Диалог.UA".

Так, по данным ИС, у горловской шахты имени Ленина, Железной Балки, а также поселка Широкая Балка были зафиксированы сразу несколько установок "ЗУ-23-2", установленные на транспортные платформы - "Уралы" и бронетранспортеры "МТ-ЛБ".

"Оккупанты пытаются воспрепятствовать или "закрыть" данный район от полетов БПЛА как ОБСЕ, так и ВСУ", - отметили в ИС.

Скорее всего, оккупационные войска РФ прячут в данном районе серьезное российское вооружение, что может свидетельствовать о скорой еще большей эскалации конфликта.



Теги: Россия, Донбасс, Горловка, оккупация, ОБСЕ, беспилотник, вооружение, ВСУ, военная техника, Тымчук, РФ
 
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