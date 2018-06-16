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Тревожный сигнал: оккупант прекращает работу КПВВ у Горловки

16.06.2018 09:44
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Тревожный сигнал: оккупант прекращает работу КПВВ у Горловки

Оккупационные войска РФ 16 июня перекрыли контрольный пункт въезда/выезда на линии фронта у захваченной террористами Горловки. О прекращении работы КПВВ у Горловки сообщила в Facebook пресс-служба Операции объединенных сил (ООС), передает "Диалог.UA".

Сегодня, 16 июня, российские оккупационные войска по неизвестной причине перекрыли КПВВ у Горловки. В связи с этим работу пункта "Майорского" прекратила и украинская сторона. Проезд через них будет невозможен в ближайшее время. В ООС отметили, что оккупант намерен блокировать работу КПВВ как минимум 2 дня. Стоит отметить, что горловское направление - одно из самых "горячих" на линии фронта. Оккупант не прекращает попыток прорвать там линию обороны ВСУ, применяя при этом запрещенную минскими соглашениями тяжелую артиллерию.



Теги: Донбасс, Горловка, тревога, сигнал, КПВВ
 
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