Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий

16.06.2018 12:35

В августе-сентябре текущего года вероятнее всего произойдет обострение боевых действий на Донбассе, пишет ДонПресс.

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука отмечает: «Еще в конце прошлого года мы говорили министерству, что в августе-сентябре следует ожидать обострения. Ведь тогда в России как раз завершится Чемпионат мира по футболу, поэтому у Путина будут развязаны руки».

Также чиновник уточнил, что именно в данный период Украина вступит в нестабильный период избирательной гонки. По его словам, именно тогда «популисты разного сорта начнут вешать на уши лапшу и расшатывать ситуацию изнутри». Тука подчеркнул: «И это довольно благоприятный момент, чтобы идти на какие-то действия, поднимая ставки и выдвигая вслед определенные требования».