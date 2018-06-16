У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности

16.06.2018 10:33

Боевики "ДНР" запрещают украинцам выезд с оккупированной части Донбасса, обязывая пополнять отряды боевых подразделений российских наемников. Об одном из таких случаев сообщил бизнесмен и активист Руслан Сан-Марино, рассказав о случае с работавшим у него водителем-переселенцем, которого "закрыли" после попытки проведать родителей. Бизнесмен рассказал, что его водитель успел вывезти семью на подконтрольную Украине территорию и начал жить и осваиваться в новом для себя месте.

Раз месяц он навещал своих родителей в "ДНР" вместе с детьми, однако в один из таких выездов мужчину назад в Украину не выпустили. "На въезде в "дыру" со стороны орков ему поставили штамп о том, что он невыездной из банановой республики и теперь обязан пополнить ряды пушечного мяса", – написал он. При этом бизнесмен предупреждают, что печальная судьба может постигнуть и других мужчин призывного возраста при попытке выезда с оккупированной части Донбасса.

Источник "Диалог.UA".