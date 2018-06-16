В Донецке «операторы» оккупационных «СМИ» в камуфляже снимают «картину города»

16.06.2018 12:11

Пропагандисты, подконтрольных оккупационным «властям ДНР» и российским кураторам «СМИ», снимают на камеры «картины оживленного мегаполиса». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированного Донецка обращают внимание на «операторов» в камуфляже, снимающих картины города. При этом съемка начинается только тогда, когда «набирается машин побольше». Т.е. создается «картина» процветающего оживленного города.

Но дончан предупреждают, что нужно быть осторожными с «корреспондентами», т.к. при отказе общения с ними, можно нажить неприятности со стороны боевиков.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Вчера на ленинском пр… напротив Обжоры… тело в форме снимало на камеру дорогу и движущиеся машины… причем тогда только, когда набирается машин побольше… Делаем картинку густонаселенного мегаполиса? И почему оператор в форме?»,

«Просмотрите ленту …, может знакомые ракурсы увидите. Этот латентный пидар любит рассказывать о процветающем Донецке»,

«Ты там осторожнее. Ровно 4 года назад в Славянске бухнули мы с кумом, и вышли за сигаретами. Подкатывают двое с камерой и микрофоном. — Здряавствутйе! РяазрйешитЕ пяару вяапросАв? — с паскудным таким акцентом. — Да иди нахуй. Из окна потом наблюдали, как орки нас шукают».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.