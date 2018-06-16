- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой17:58
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней16:33
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых15:58
- Фестиваль на Донетчине соберет ветеранов АТО со всей Украины14:15
- КПВВ «Майорск» прекратил работу13:49
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий12:35
- В Донецке «операторы» оккупационных «СМИ» в камуфляже снимают «картину города»12:11
- "Несколько человек арестовали, повели в комендатуру": в Донецке и Макеевке прошли облавы11:47
- В Донецке проблемы с интернетом продолжаются. Интернет стал «веерным»10:55
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности10:33
В Донецкой области открыли два реконструированных блокпоста
15 июня, в Донецкой области близ Славянска и Константиновки открыли два реконструированных блокпоста. Они были полностью переоборудованы и оснащены современной техникой. Это позволит гражданам быстро и удобно проходить контроль, а полицейским – качественно выполнять свои обязанности по обеспечению общественной безопасности. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области
«Согласно требованию командования ООС на территории Донецкой области начато переформатирование деятельности блокпостов. На первом этапе их количество было уменьшено втрое. Зато было введено в действие более 100 мобильных постов, благодаря чему удалось увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах», – говорится в сообщении.
Сегодня стартовал второй этап реформирования, который предусматривает переоборудование всех блокпостов. Цель – обеспечить надлежащие условия для пропускного режима и несения службы.
Первыми были обновлены стоп-контроли в Славянском районе и у Константиновки, которые имеют стратегическое значение. Первый является последним барьером на севере региона и перекрывает почти все объездные дороги, имеющие выход к мирной Харьковской области. Другой расположен на перекрестке магистралей, объединяющих север и юг.
Ежедневно через каждый из этих блокпостов проходит от 2 до 3 тысяч граждан и более 1500 транспортных средств. Круглосуточную службу на стоп-контролях несут местные полицейские и приданные силы из других областей (батальоны полиции особого назначения).
Чтобы правоохранители могли непрерывно осуществлять контроль на посту созданы все необходимые условия: установлены командные модули с компьютерной техникой для проверки по базам МВД и модули для «свободного изменения». Проведена связь, освещение и отопление, установлены информационные стенды. Пост укрепленный и зонированный во избежание очередей.
За 5 месяцев на блокпостах региона задержали 144 разыскиваемых преступника, выявлено более 400 человек, которые проверяются на причастность к незаконным вооруженным формированиям, приостановлено около 70 фактов незаконного оборота оружия и более 100 наркопреступлений.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, Донецкая область, реконструкция, блокпост
- Детям подарили больницу и 15 автобусов
- В Донецке надеются, что Евро-2012 приблизит город к Европе
- Парк Петровского готовится удивить дончан
- В Славянске началась реконструкция очистных сооружений
- В частном секторе Донецка отремонтируют водопроводные сети. На 4,5 миллиона
- В Донецке начата реконструкция общежитий вузов
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой17:58
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней16:33
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых15:58
- "Обратитесь на русском лично к Пасечнику или начнутся обстрелы" - "ЛНР" не дает строить КППВ под Луганском14:40
- Фестиваль на Донетчине соберет ветеранов АТО со всей Украины14:15
- КПВВ «Майорск» прекратил работу13:49
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий12:35
- В Донецке «операторы» оккупационных «СМИ» в камуфляже снимают «картину города»12:11
- "Несколько человек арестовали, повели в комендатуру": в Донецке и Макеевке прошли облавы11:47
- В Донецке проблемы с интернетом продолжаются. Интернет стал «веерным»10:55
- ВМС России приведены в полную боевую готовность18:23
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой17:58
- "Первый восторг до сих пор не прошел": как украинка живет в стране хоккея и кленового сиропа17:29
- В Одессе девочка утонула, катаясь на водяной горке17:00
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней16:33
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых15:58
- Продавец показал способ обмана покупателей на электронных весах. ВИДЕО15:32
- Может быть хуже, чем при Януковиче: в Украине указали на серьезную угрозу15:06
- "Обратитесь на русском лично к Пасечнику или начнутся обстрелы" - "ЛНР" не дает строить КППВ под Луганском14:40
- Фестиваль на Донетчине соберет ветеранов АТО со всей Украины14:15
- "Первый восторг до сих пор не прошел": как украинка живет в стране хоккея и кленового сиропа17:29
- Продавец показал способ обмана покупателей на электронных весах. ВИДЕО15:32
- Гороскоп на 16 июня 2018: как провести этот день11:22
- Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта18:18
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
- Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки17:30
- Какие знаки зодиака самые лживые16:35
- Медики рассказали, может ли смартфон лишить вас зрения16:00
- Стало известно, какие заболевания можно определить по состоянию глаз14:41
- Эти рекомендации помогут избежать отравления на отдыхе09:15
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- За что у переселенцев из Донбасса могут забрать справку ВПЛ?
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами
- Главарь «ДНР» Захарченко «переназначил» «мэра» Горловки
- Под Гладосово, которое Лавров требовал отдать "ДНР", вспыхнул мощный бой с вражеской ДРГ
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- В «ДНР» места отдыха возле водоемов сделали платными