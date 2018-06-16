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В Мариуполе невозможно попасть на пляжи. ВИДЕО
В Мариуполе поездка на пляж или с пляжа превращается в труднопроходимый квест. Сейчас разгар сезона и, по данным городского совета, ежедневно побережье посещает около 14 тысяч жителей. Но вот добраться на пляж непросто. Общественный транспорт и маршрутки не справляются с потоком отдыхающих даже в утренние часы, не говоря уже о вечернем времени.
Об этом MRPL.CITY сообщили местные жители, они также прислали видео, записанное в салоне коммунального автобуса 4А.
«Отличный автобус курсирует по 4-ке, маловат только. И один в час. Половину людей с пляжа после 10.00 забрать не смог. Люди пожилые - лет 70-75-80. Уехали не все. Двери закрыть не могли, чуть не сломали», - рассказал мужчина, приславший видео.
По информации департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета, в настоящее время добраться на городские пляжи можно следующими видами транспорта: маршрутка №105 – как правило, ежедневно работает до пяти автобусов; маршрутка №154 – в наличии около семи единиц техники; по маршруту №111 – работает один автобус, в перевозках также задействованы два коммунальных автобуса 4А. Маршрутка №118, которая ранее в летнее время следовала до пляжа п. Песчаный, пока не изменила схему движения. Обещают, что уже после 28 июня №118 маршрут будет следовать на Песчанку.
Из-за проблем с общественным транспортом горожане предпочитают приезжать на пляжи на личном - и парковаться на зеленых зонах вдоль побережья. По информации спасателей, в обычный будний день рядом с пляжами насчитывается до 800 припаркованных автомобилей, в выходные и праздники эта цифра достигает 1250 машин.
Теги: Донбасс, Мариуполь, транспорт, пляжи
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