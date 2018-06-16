Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней

16.06.2018 16:33

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области уже давно поняли, что в 2014 году стали жертвой пропаганды. Большинство разуверилось в «русском мире», идее «ДНР» и обещания «из-за поребрика». Очередная порция пропагандистских заявлений подконтрольных оккупационным «властям ДНР» и российских кураторов «СМИ» вызывает у людей только ярость и негодование. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Накануне, подконтрольные оккупационным «властям ДНР» и российским кураторам паблики начали распространять заявление депутат КПРФ Валерия Рашкина, оо том, что, якобы (в который раз!!!) «в Госдуме готовят законопроект, предусматривающий отмену ограничения срока пребывания граждан ДНР и ЛНР в России». При этом, «СМИ» даже не потрудились уточнить, что речь идет о тех, кто «попросил убежища». Впрочем, некоторые жители временно оккупированной Донетчины уже и через это прошли, а вернувшись, как говорится, даже врагу не желают просить убежища в РФ.

Вот что пишут жители временно оккупированной части Донетчины а соцсетях:

«Институт убежища не очень активно используется гражданами ДНР и ЛНР, потому что наши люди, в основном, высокообразованные и высококвалифицированные, а посылают, например одну знакомую с двумя детьми, в глухое село, где нет школы, а ей предложили доить коров. На её возражение, что она в селе никогда не была и коров видела только на картинке, ей ответили — зато там не стреляют, берите что дают. Она отказалась от такой ,, помощи,, и я её понимаю»,

«Если выкладываете новость, то и называйте ее соответственно — о гражданах ДНР и ЛНР здесь речь не идет, — речь идет о тех, кто попросил убежища, а это разные вещи. Не нужно вводить людей в заблуждение»,

«Секлета, там своим работы нет, а тут ещё ПОНАЕХАЛИ… им не рады»,

«Хрень пусть не пишут. Что значит не активно используется? Чтобы его продлить нужно зарегистрироваться где-то, потому как ФМС (МВД) не делает регу, как в 14. Бред. отменили бы убежище для ЛДНР и разрешили бы их брать на работу и не было бы проблем. Что выдумывать»,

«Тот случай, когда одна опа хочет усидеть на двух стульях. Ни людям, ни стране»,

«Виктор, вы верите в это? Если Крым был нужен — гражданство и паспорта без всяких проволочек сделали. А мы так… буферная зона»

«Чмошники. Помнится много раз упрекали что беженцам с лднр платят по 800₽ в день, да статус беженца дают одному из ста обратившихся! ВУ-временное убежище так вообще цирк, доки забирают и ты как в тюрьме, никуда не поехать, только туда куда пошлют. Выбить рвп или внж тоже квоту и выбегать надо и заплатить за нее, в общем нет у этих « братьев» объективных причин для помощи рускоязычным гражданам восточной части уркаины! У нас же все хорошо! Презираю эту эрефию за малодушие и бесконечную брехню! PS: да закидайте меня тапками хппешники, руссопатриото и всякие кремлевские тролли, а из песни слов не выкинешь!»

«Интересный момент, а кто к нас является официальным гражданами днр? Только те, у кого есть паспорт днр? А у всех ли граждан он есть? Это смешно просто и бесит народ».

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