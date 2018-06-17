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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» усилили проверку транспорта. Жители оккупированных территорий встревожены

17.06.2018 12:58
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Боевики «ДНР» усилили проверку транспорта. Жители оккупированных территорий встревожены

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области резко усилили проверку транспорта. Досмотр транспорта проводился вооруженными боевиками. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированных территорий Донбасса сообщают, что накануне вечером вооруженными боевиками «ДНР» была сильно усилена проверка транспорта. Люди сообщают, что машины досматривали почти на каждом перекрестке. Некоторые предполагают, что «проверки» связаны с приездом «кого-то». Вот что люди сообщают в соцсетях:
«Вчера вечером, по маршруту Донецк — Шахтерск — Терновое — Мариновка, почти на каждом перекрёстке были вояки, некоторые машины досматривали. В с. Петровском вояки были с МЧСами, группа разминирования»,
«Кого-то приперло в дыру?».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены



Теги: Донбасс, транспорт, ДНР, проверки
 
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