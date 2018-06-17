- Боевики «ДНР» усилили проверку транспорта. Жители оккупированных территорий встревожены12:58
- В ОРДО из-за обстрела произошли серьезные возгорания11:54
- "Такой ненависти давно не испытывал", - ярый сторонник боевиков рассказал, почему разочаровался в "ДНР"11:29
- В Донецке проблемы с интернетом продолжаются10:12
- Десятки провокаций боевиков "Л/ДНР" отгремели на Донбассе: пострадали двое бойцов ВС Украины09:51
- Наемникам из РФ при отправке в Донбасс изменяют все личные данные09:32
- Ситуация в пунктах пропуска утром 17 июня09:10
- Боевики устроили огненное пекло ВСУ на донецком направлении09:01
- Ехали за покупками: в Мариуполе перевернулся автобус с жителями неподконтрольного Донбасса08:43
- Мариуполь отметил день освобождения08:10
Боевики «ДНР» усилили проверку транспорта. Жители оккупированных территорий встревожены
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области резко усилили проверку транспорта. Досмотр транспорта проводился вооруженными боевиками. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированных территорий Донбасса сообщают, что накануне вечером вооруженными боевиками «ДНР» была сильно усилена проверка транспорта. Люди сообщают, что машины досматривали почти на каждом перекрестке. Некоторые предполагают, что «проверки» связаны с приездом «кого-то». Вот что люди сообщают в соцсетях:
«Вчера вечером, по маршруту Донецк — Шахтерск — Терновое — Мариновка, почти на каждом перекрёстке были вояки, некоторые машины досматривали. В с. Петровском вояки были с МЧСами, группа разминирования»,
«Кого-то приперло в дыру?».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены
Теги: Донбасс, транспорт, ДНР, проверки
- В "ДНР" возьмутся за "нелегальных перевозчиков"
- Сегодня в центре Донецка будет ограничено движение транспорта
- ОБСЕ заметила в приграничных районах оккупированного Донбасса очереди из грузовиков
- В "ДНР" резко подорожает проезд
- В Донецке, где с утра гремело, стало потише
- Мультивалютная система на транспорт не распространяется: в ДНР возят пассажиров за гривны
- Боевики «ДНР» усилили проверку транспорта. Жители оккупированных территорий встревожены12:58
- В ОРДО из-за обстрела произошли серьезные возгорания11:54
- "Такой ненависти давно не испытывал", - ярый сторонник боевиков рассказал, почему разочаровался в "ДНР"11:29
- В Донецке проблемы с интернетом продолжаются10:12
- Десятки провокаций боевиков "Л/ДНР" отгремели на Донбассе: пострадали двое бойцов ВС Украины09:51
- Наемникам из РФ при отправке в Донбасс изменяют все личные данные09:32
- Ситуация в пунктах пропуска утром 17 июня09:10
- Боевики устроили огненное пекло ВСУ на донецком направлении09:01
- Ехали за покупками: в Мариуполе перевернулся автобус с жителями неподконтрольного Донбасса08:43
- Мариуполь отметил день освобождения08:10
- Боевики «ДНР» усилили проверку транспорта. Жители оккупированных территорий встревожены12:58
- Как общаться с родственниками, если они вам не нравятся12:32
- В ОРДО из-за обстрела произошли серьезные возгорания11:54
- "Такой ненависти давно не испытывал", - ярый сторонник боевиков рассказал, почему разочаровался в "ДНР"11:29
- 10 вещей, которые нужно держать в секрете даже от родственников11:10
- В Донецке проблемы с интернетом продолжаются10:12
- Десятки провокаций боевиков "Л/ДНР" отгремели на Донбассе: пострадали двое бойцов ВС Украины09:51
- Наемникам из РФ при отправке в Донбасс изменяют все личные данные09:32
- Ситуация в пунктах пропуска утром 17 июня09:10
- Боевики устроили огненное пекло ВСУ на донецком направлении09:01
- Как общаться с родственниками, если они вам не нравятся12:32
- 10 вещей, которые нужно держать в секрете даже от родственников11:10
- Чего не стоит делать в день рождения: топ-5 советов09:00
- Россия запустила новый план в Украине, заводятся большие деньги — эксперт08:24
- "В России вообще нет чёткой позиции по вопросу Донбасса". Российские СМИ об Украине19:42
- "Первый восторг до сих пор не прошел": как украинка живет в стране хоккея и кленового сиропа17:29
- Продавец показал способ обмана покупателей на электронных весах. ВИДЕО15:32
- Гороскоп на 16 июня 2018: как провести этот день11:22
- Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта18:18
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами
- Главарь «ДНР» Захарченко «переназначил» «мэра» Горловки
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий
- Самые вредные мужчины по знакам Зодиака
- Под Гладосово, которое Лавров требовал отдать "ДНР", вспыхнул мощный бой с вражеской ДРГ