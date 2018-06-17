Докучаевск: мощный пожар, дышать нечем, местные жители запираются в домах

17.06.2018 07:34

Во временно оккупированном Докучаевске начался сильный пожар. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По их словам, возгорание началось за городом, однако дым и гарь идут на Докучаевск — на улице нечем дышать, люди прячутся в домах, плотно закрыв окна и двери.

Как отмечают горожане, горит в районе Южного поселка. При этом пожар там был целый день. По словам местных пожарных, там якобы горит трава, однако эти данные не проверены. «Ничего себе травка горит такое пламя уже видно и дышать нечем», — отмечают очевидцы.

«Мы тоже, а тем временем пламя в стороне кладбища ну или в том направлении все сильнее видно», — добавил другой автор.

«Не знаю сейчас что там на улице… закупорились в доме… Плохо что ничего не могут наши сделать, не подъехать», — пишут горожане.

«Невозможно находиться на улице, гарью воняет, прокоптилась за минуту», — добавил еще один комментатор.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

Источник ДонПресс