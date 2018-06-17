Главарь «ДНР» Захарченко обещает «суперинтенсивынй яблоневый сад»

17.06.2018 15:35

Подконтрольные оккупационным «властям ДНР» «СМИ» распространяют «новость» о том, что главарь «ДНР» и «минагропром» «ожидают первый урожай суперинтенсивного яблоневого сада на юге ДНР ожидается в 2019 году». Кроме всего прочего «новость» сопровождается старым фото, даже не соответствующей сезону. Эта «новость» рассмешила жителей временно оккупированных территорий Донетчины.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса» о реакции на заявления о «суперинтенсивном яблоневом саду» жителей временно оккупированных территорий Донетчины:

«Лучше дороги делал и предприятия открывал клоун в горловке хоть бы один стадион построил агроном херов»,

«Александр, сейчас патриоты заклюют и обвинят в укропстве)))»,

«Роман, не я. Вон выше есть — у которого через пять минут точно всё заработает, наступит коммунизм, состоится мировое признание и на Марсе будут яблони цвести))»,

«Элина, да просто смешно читать эту новость что уже будет урожай просто с чего с одного поля? Да еще который посадили в прошлом году. На это надо время. Да если и будет то немного»,

«Как то пугает слово в коменте к фото — суперинтенсивное!!! У меня складывается впечатление, что авторы постов держат жителей за идиотов. Очень часто в описании к видео или фото используются слова: нет аналогов в мире, супер интенсивное, новые технологии и т.д.Ау авторы постов, мы …, но не дебилы»,

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