Люди окончательно разуверились в «ЛДНР» и возмущены высказываниями Дейнего и Пескова

17.06.2018 17:14

Жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возмущены тиражируемыми высказываниями одного из главарей «ЛНР» Владислава Дейнего и «комментариями» пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова «о возможности возвращения ЛНР в состав Украины».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Узнав о высказываниях Дейнего и «комментариях» Пескова жители временно оккупированных территорий Донбасса пришли в ярость и негодование. Вот что они пишут в соцсетях:

«Мне вот одно интересно, за что столько людей погибло?»

«Виталiй, чтобы кремлядь показала своим хомячкам к чему приводят печеньки нуланд, чтобы блогерам, соловьевым было о чем п… здеть на своих говнопередачах, чтобы провели мундиаль, чтобы сняли санкции....»

«Жизни людей ничто в сравнении с великой политикой. Попал «под раздачу» Донбасс, подумаешь жертвы, кого они волнуют ?!»,

«Виталий, за чужие интересы и обогащение..»,

«В лохторатовском объединении под названии ЛДНР по другому и быть не может. Дело «мМм-ов» живёт не смотря не на что».