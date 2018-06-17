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На "ДНР/ЛНР" денег нет: сепаратист Затулин проболтался, почему жителям Донбасса не светит гражданство РФ
За годы оккупации Россией Донбасса в стране-агрессоре только 24 беженца из Украины смогли получить российское гражданство по госпрограмме переселения. Этим людям удалось доказать, что они являются "носителями великого и могучего", передает "Диалог.UA".
Сторонник федерализации Донбасса, одиозный сепаратист Константин Затулин заявил, что с 2014 года в РФ приехало из Украины около 2,5 миллионов человек. Затулин отметил, что практически невозможно сейчас в России получить переселенцам с Донбасса гражданство РФ.
Причина банальна: нет денег. "Эта программа не может переварить всю массу прибывших из Украины", - заявил сепаратист. Он добавил, что из 10 украинцев только один сумел разбить российские бюрократические барьеры. "Остальные - не осилили.
И если в первое время было понимание, что нельзя применять к ним норму, по которой они, приезжая из Украины, могут здесь провести только 3 месяца. А с прошлого года начались депортации", - рассказал российский федералист.
Теги: Россия, Донбасс, гражданство, депортация, оккупация, ДНР, ЛНР, переселенцы, РФ
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