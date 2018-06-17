Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Наемникам из РФ при отправке в Донбасс изменяют все личные данные

17.06.2018 09:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Наемникам из РФ при отправке в Донбасс изменяют все личные данные

Российским наемникам, особенно офицерскому составу, при отправке на временно оккупированные территории Донбасса изменяют личные данные – имя, отчество, фамилию. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

«Офицерам» из числа наемников из РФ при отправке на временно оккупированные территории Донбасса с целью сокрытия их деяний, а, в случае смерти, самого факта существования, изменяют личные данные – имена, отчество, фамилию. Особенно процесс усилился после попадания в плен нескольких «ихтамнетов». Однако, при замене «для конспирации» выбираются какие-либо данные, которые слишком заметны или известны.

Вот что об этом пишут жители временно оккупированных территорий Донбасса в соцсетях:

«Гусня такое ссыкло, если раньше росиянские кадровые офицеры на Донбассе меняли только свои фамилии, то теперь они меняют и свои имена и отчества. P.S. извиняюсь перед офицерами др. стран, что назвал росиян офицерами»,
«Это «теперь» уже несколько лет как. С тех пор, как несколько ихтамнетов «спалили» по занимательным отчествам».



Теги: Россия, Донбасс, фамилия, оккупация, офицеры, наемники, соцсети, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх