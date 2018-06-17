Оборону держат крепко: бойцы ВСУ отбили атаки "ЛНР/ДНР", не оставив российским боевикам шансов

17.06.2018 16:49

Летальных потерь у сил ООС за прошедшие сутки нет. Ранения получили двое бойцов ВСУ, их жизням в данный момент ничего не угрожает.

Как отметили в Минобороны Украины сегодня, 17 июня, с начала текущих суток боевики на Донбассе совершили не одну вооруженную провокацию в сторону ВСУ.

При этом террористы все свои обстрелы бойцов ООС ведут прицельно, передает "Диалог.UA".

Представитель Минобороны Александр Мотузяник подчеркнул, что с 00:00 17 июня потерь среди украинских военных нет, хотя активность террористов на луганском и донецком направлении не уменьшается.

Бойцы ВСУ ведут активную оборону, террористы получают достойную "ответку" со стороны военных ООС в ответ на свои вражеские провокации, нарушающие минские договоренности.

Отмечается, что за последнее время террористы несут колоссальные потери, превышающие порой те, что были в начале оккупации Донбасса.