Ситуация в пунктах пропуска утром 17 июня

17.06.2018 09:10

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 17 июня, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск в обе стороны пусто (Пункт пропуска временно не работает).

Марьинка в сторону Курахово пусто, в Донецк 15.авто.

Новотроицкое в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 30.

Гнутово по 10 авто в оба направления.

В общем через КПВВ за прошедшие сутки проследовало 22,6 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств.

Информация от очевидцев (обновляется)

КПВВ «Майорск»

Нет данных.

КПВВ «Марьинка»

8:04 Марьинка на Донецк никого!

КПВВ «Новотроицкое»

7:01 Еленовка 6 утра обычная очередь 70 машин, льготы до 10, пускают в четыре ряда быстро, но на проверке ждать.

7:28 Новотроицк в сторону Украины очередей нет.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.