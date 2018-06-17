Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 17 июня

17.06.2018 09:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация в пунктах пропуска утром 17 июня

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 17 июня, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск в обе стороны пусто (Пункт пропуска временно не работает).
Марьинка в сторону Курахово пусто, в Донецк 15.авто.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 30.
Гнутово по 10 авто в оба направления.

В общем через КПВВ за прошедшие сутки проследовало 22,6 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств.

Информация от очевидцев (обновляется)

КПВВ «Майорск»
Нет данных.
КПВВ «Марьинка»
8:04 Марьинка на Донецк никого!
КПВВ «Новотроицкое»
7:01 Еленовка 6 утра обычная очередь 70 машин, льготы до 10, пускают в четыре ряда быстро, но на проверке ждать.
7:28 Новотроицк в сторону Украины очередей нет.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных.



Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх