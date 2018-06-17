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В ОРДО из-за обстрела произошли серьезные возгорания
17.06.2018 11:54
В результате попадания взрывоопасного предмета в районе железнодорожной станции оккупированной Ясиноватой, выгорело три гектара сухой травы, информирует ДонПресс.
В пресс-службе «МЧС ДНР» сообщили: «Вчера, в 21:49 произошло загорание сухой травы вблизи остановочного пункта станции Ясиноватая, на удалении 50 метров от железнодорожного полотна. Пожар произошел вследствие попадания взрывоопасного предмета».
В «администрации» Киевского района оккупированного Донецка сообщили о пожаре в Путиловской роще, который произошел накануне вечером. В результате пожара выгорело свыше 1000 квадратных метров сухой травы. Причины пожара устанавливаются.
Теги: Донбасс, пожар, обстрелы, ОРДО
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