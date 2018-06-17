В Петровском районе Донецка из-за обстрела сгорели жилые дома

17.06.2018 15:09

В результате вечернего обстрела в поселке Трудовские Петровского района оккупированного Донецка сгорели два жилых дома, пишет ДонПресс.

«Руководитель представительства ДНР в СЦКК» Руслан Якубов сообщил: «В результате вчерашнего обстрела в 19:45 поселка шахты „Трудовская“ города Донецка произошло возгорание двух домов — №№ 44, 46 по улице Зеленый гай».