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Жители Донецка об отдыхе в Седово: "Больше не поедем. На пьяных боевиков мы и дома посмотрим"
Поселок Седово ранее пользовался большой популярностью среди отдыхающих. Он считался прекрасным местом летнего семейного отдыха, подходил для выходных пикников, был любимым местом для молодежных компаний. С момента оккупации отдых здесь становился все хуже и хуже. Сегодня в оккупированном Седово за один день времяпровождения нужно заплатить как минимум 1000 рублей. Однако пока ты доберешься до здешних оставшихся пансионатов и домов, что сдаются, все настроение будет испорчено, передает "Диалог.UA".
В соцсетях появились возмущенные посты жителей ОРДЛО, которые констатировали, что отдых в Седово сегодня вызывает сплошное возмущение. Больше всего желающих отдохнуть напрягает томительное стояние на блокпостах боевиков. Также люди возмущены высокими ценами и большим количеством рядом отдыхающих пьяных террористов. Участники пабликов грустно констатируют, что за годы оккупации многие ранее доступные жителям Донбасса бюджетные пансионаты сейчас закрыты террористами и пришли в негодность. Также пользователи пишут, что некоторые базы отдыха боевики "отжали" под места дислокации различных бандформирований, что также затрудняет выезд гражданского населения к морю.
Исходя из вышесказанного, отдыхающие предпочитают не задерживаться более чем на день. А многие, проклиная боевиков, и вовсе зарекаются посещать Седово, пока оно не будет освобождено. "Отдых не стоит ни нервов, ни денег. Повсюду орки с оружием, бутылки на пляже, наглые пьяные морды. Ужас, раньше все было культурно и цивилизованно", "В жизни больше не поедем в Седово. Бешеные цены, грязь, блокпосты пока пройдешь, и отдыхать не захочется", Т**ари, такое место угробили, с детства с родителями каждое лето отдыхали. С каждым годом Седово становится похоже на зону отчуждения", "Не понравилось, как большой свинарник. И бухающие боевики рядом. Я на пьяных орков с таким успехом и дома посмотрю, зато бесплатно", – пишут в Сети дончане
Теги: Донбасс, отдых, Седово, ДНР, боевики
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