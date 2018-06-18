ДНРовцы ищут шпионов: задержали всех работников кафедры Донецкого университета

18.06.2018 21:16

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке ищут «американских шпионов» абсолютно везде. Недавно были задержаны все работники одной из кафедр ДОНу, сообщают «Ведомости Донбасса»

В Донецке у оккупационных «властей ДНР» начался новый виток шпиономании. В этот раз, в лучших традициях 37-го города, «особо опасными» стали работники ВУЗов. Среди них ищут «американских шпионов».

Как сообщает источник, «знакомый звонил, у которого сестра в универе работает. Загребли его сестру в ДОНу, а также загребли всю кафедру учфин (кафедра таможенный отдел) Вроде искали шпийонов американских Приехали абизяны с автоматами и тупо всех до одного с кафедры увезли».

Жители временно оккупированных территорий отнеслись к ситуации с сочувствием и мрачным юмором:

«Там половина на Уругвайскую разведку работает»,

«Чуєсний руцкіймір)»,

«А ШО без расстрелов обошлось!??»,

«А иностранных агентов искали или исламистов? или лишь только американских шпионов? что — то мне это напоминает… фашисты так же делали в свое время...».

Стилистика и орфогорафия авторов полностью сохранены.

Источник: https://from-ua.com