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Архив - Донецкая область

График работы «Ощадбанка» на Донбассе в «серой» зоне

18.06.2018 12:48
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График работы «Ощадбанка» на Донбассе в «серой» зоне

Появился график работы мобильных отделений «Ощадбанка» на линии разграничения на текущую неделю.

В период с 18 по 23 июня сотрудники «Ощадбанка» будут обслуживать население вблизи линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях. Графики опубликовало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В Донецкой области воспользоваться услугами банка можно будет с 9:30 до 15:00.

В Луганской области работа пунктов обслуживания клиентов будет работать с 9:00 до 15:00, с учетом дневного перерыва с 12:00 до 13:00.

Напомним, в данном отделении можно оплатить счета, перевести средства, погасить кредит и пр.

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, работа, Ощадбанк, серая зона
 
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