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«Нормандская четверка» не поддержала вариант РФ миротворцев на Донбассе
Россия настаивает на выборах и легитимизации боевиков на оккупированном Донбассе.
Так, нормандская встреча 11 июня подтвердила, что РФ держит старый курс. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Отмечается, что в ходе встречи «четверка» впервые серьезно обсудила вопросы развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе.
Климкин уточнил: «Россия продолжает настаивать на идее, что после введения миротворцев ООН на Донбасс, они смогут лишь сопровождать и обеспечивать безопасность работников ОБСЕ. Украина и другие представители «норманнской четверки» не согласны на такое предложение «.
Министр добавил: «Мы не можем начать полную операцию с самого начала. Но я четко сказал: нужна стратегия и вся логика и последовательность миротворческой операции. Без этого мы в российские ловушки по определению не идем».
Также, Климкин заметил, что логика России на украинском Донбассе заключается в том, чтобы ничего не менять и сделать легитимным «свой протекторат».
Кроме того, он сообщил: «Наша логика — сначала безопасность, потом начинаем работать над нормальными выборами. Как будут выглядеть местные выборы? Формула выборов должно быть частью всего процесса возвращения Украины на Донбасс. Французы это поддерживают. А Россия это видит как просто вырванную из контекста легитимизации. И это русский цель. И нормандская встреча свидетельствует, что Россия никуда от этого не отошла».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, миротворцы, нормандская четверка
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