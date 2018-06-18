«Нормандская четверка» не поддержала вариант РФ миротворцев на Донбассе

18.06.2018 18:20

Россия настаивает на выборах и легитимизации боевиков на оккупированном Донбассе.

Так, нормандская встреча 11 июня подтвердила, что РФ держит старый курс. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Отмечается, что в ходе встречи «четверка» впервые серьезно обсудила вопросы развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе.

Климкин уточнил: «Россия продолжает настаивать на идее, что после введения миротворцев ООН на Донбасс, они смогут лишь сопровождать и обеспечивать безопасность работников ОБСЕ. Украина и другие представители «норманнской четверки» не согласны на такое предложение «.

Министр добавил: «Мы не можем начать полную операцию с самого начала. Но я четко сказал: нужна стратегия и вся логика и последовательность миротворческой операции. Без этого мы в российские ловушки по определению не идем».

Также, Климкин заметил, что логика России на украинском Донбассе заключается в том, чтобы ничего не менять и сделать легитимным «свой протекторат».

Кроме того, он сообщил: «Наша логика — сначала безопасность, потом начинаем работать над нормальными выборами. Как будут выглядеть местные выборы? Формула выборов должно быть частью всего процесса возвращения Украины на Донбасс. Французы это поддерживают. А Россия это видит как просто вырванную из контекста легитимизации. И это русский цель. И нормандская встреча свидетельствует, что Россия никуда от этого не отошла».

Источник: https://donpress.com