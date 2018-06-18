- ДНРовцы ищут шпионов: задержали всех работников кафедры Донецкого университета21:16
- «Нормандская четверка» не поддержала вариант РФ миротворцев на Донбассе18:20
- На Донеччині терапію отримує третина ВІЛ-інфікованих17:30
- Озвучены два сценария Путина по Донбассу16:45
- Военному в Мариуполе сломали челюсть из-за украинского языка15:35
- В Донбассе заработал КПВВ «Майорск»14:49
- График работы «Ощадбанка» на Донбассе в «серой» зоне12:48
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса12:30
- Москаль предложил пойти по стопам Путина09:28
- Украинец перевозил через КПВВ георгиевскую ленту и газету «ДНР»08:18
Озвучены два сценария Путина по Донбассу
Во время Чемпионата мира по футбола в России Кремль стоит перед тяжелым выбором относительно действий на Донбассе. Отмечается, что с одной стороны, России необходимо сохранять иллюзию безопасности для посетителей ЧМ, а с другой — бороться с ожидаемым «наступлением» ВСУ.
Координатор группы «Информационное сопротивление», нардеп Дмитрий Тымчук отметил, что Россия уже дала указание на уменьшение боевых действий со стороны боевиков на Донбассе, однако оно либо уже отменено, либо может быть каким-то образом отменено.
Тымчук: «Почему? Кремль сейчас находится в интересном тупике. С одной стороны, понятно, что для россиян очень важно провести это мероприятие с тем, чтобы завлечь как можно больше представителей западных стран. Кремлю нужно показать, что Россия — открытая страна, что на самом деле на Западе ее любят и так далее. В политическом плане проведение этого чемпионата имеет для них архиважное значение… По логике, Кремль как раз должен давать указания на деэскалацию, как это было во время выборов президента РФ в марте, чтобы соблюдался какой-то режим тишины, а обстрелов было как можно меньше».
Кроме того, проводятся и меры по обеспечению безопасности на границе России с ОРДЛО: ограничение передвижения рейсовых автобусов, возведение там различных сооружений и прочее.
Эксперт добавил: «С другой стороны, сильно раскручивается карта того, что Украина может воспользоваться ЧМ-2018 и начать силовую операцию на Донбассе. Как раз к этому в Москве и привязывают переформатирование АТО в ООС незадолго до ЧМ-2018. В Кремле явно стоят на распутье: с одной стороны, им нужно, по их мнению, наносить какие-то „превентивные удары“, чтобы не допустить этой мифической широкомасштабной наступательной операции со стороны ВСУ».
При этом Тымчук уточнил, что сложно сказать, что именно решат по этому поводу в российском руководстве. Эксперт добавил: «На данный момент мы видим, что они сохраняют градус напряженности, хотя некоторая деэскалация все-таки наблюдается. Трудно сказать, что решат в Кремле: срывать мифическое готовящееся наступление ВСУ или изображать безопасность».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Путин, война, сценарий
- Путину сегодня "передали привет"из Берлина
- Путин пообещал Меркель и Олланду прекратить огонь на Донбассе с 1 сентября
- "Мы виноваты в том, что творит Путин",- россиянин о кремлевской политике (ВИДЕО)
- Почему Путин приказал донбасским боевикам прекратить огонь
- У Путина - новый план по Украине: перевыборы Рады и "впихивание" Донбасса
- Путин перевел себя в логику войны: любой повод для войны для него благоприятен и приемлем - политолог
- ДНРовцы ищут шпионов: задержали всех работников кафедры Донецкого университета21:16
- Слежка, доносы и беспредел: реалии оккупированного Луганска19:35
- «Нормандская четверка» не поддержала вариант РФ миротворцев на Донбассе18:20
- На Донеччині терапію отримує третина ВІЛ-інфікованих17:30
- Озвучены два сценария Путина по Донбассу16:45
- Военному в Мариуполе сломали челюсть из-за украинского языка15:35
- В Донбассе заработал КПВВ «Майорск»14:49
- График работы «Ощадбанка» на Донбассе в «серой» зоне12:48
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса12:30
- Москаль предложил пойти по стопам Путина09:28
- Лекарства, которые не сочетаются с едой22:49
- Жители центра Одессы страдают от нашествия блох и крыс22:15
- Денисова и Москалькова согласовали посещения Сенцова и Вышинского21:48
- Климкин дал прогноз, когда Украина и Венгрия закончат спор21:30
- ДНРовцы ищут шпионов: задержали всех работников кафедры Донецкого университета21:16
- Этот вид сока убивает все болезни20:55
- В Украине отключено вещание UA:Первый20:39
- США отметили одну из пошлин на товары из Украины20:25
- Изменения в Google Chrome: что ожидать от обновления19:55
- Слежка, доносы и беспредел: реалии оккупированного Луганска19:35
- Лекарства, которые не сочетаются с едой22:49
- Этот вид сока убивает все болезни20:55
- Чтобы не уснуть: эти продукты лучше не есть в обед19:18
- Медики назвали неожиданные причины болей в спине17:05
- Эти рекомендации психолога помогут избавиться от раздражения и гнева15:50
- В каком месяце года выходить замуж – плохая примета13:45
- Гороскоп на неделю: Рыбам благосклонна фортуна, а Овнам нужно держать удар на работе10:52
- Комаровский дал исчерпывающий ответ, нужно ли прививать детей или отказаться в 21 веке от этого08:49
- Названы продукты, которые нельзя есть людям с больной щитовидкой08:35
- Ученые раскрыли главную тайну сна человека07:10
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней
- В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс