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Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса
Есть основания считать, что после выборов президента в России Владимир Путин может решить уйти с Донбасса в связи с необходимостью экономить деньги.
Как передает replyua.net, такое мнение в интервью изданию «Апостроф» озвучил координатор группы «Информационное сопротивление», депутат ВР Дмитрий Тымчук.
В том числе, оценивая заявление замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Гримчака о вероятности уходе России с Донбасса в текущем году, Тымчук отметил, что озвучивать такие прогнозы сложно, хотя существуют некоторые предпосылки к прекращению проекта «народных республик».
«Выборы президента РФ уже прошли, уже можно заявлять россиянам, что все не так радужно, как ранее утверждалось, поэтому нужно еще туже затянуть пояса. Очевидно, что содержать на этом фоне какую-то мифическую «Новороссию» для Москвы было бы как минимум неосмотрительно. Поэтому и появляются предпосылки для того, чтобы Путин под тем или иным благовидным предлогом все-таки уходил оттуда. Но, опять-таки, это желаемое, которое мы можем выдавать за действительное», – говорит нардеп.
Теги: Донбасс, Путин, война, конфликт, Тымчук, ООС
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