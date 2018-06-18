В Донбассе заработал КПВВ «Майорск»

18.06.2018 14:49

В Донецкой области возобновлена работа на КПВВ «Майорск», передает MRPL.CITY.

Как сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, блокпост заработал сегодня.

«Данный контрольно-пропускной пункт, как и все остальные в районе проведения операции Объединенных сил, работает в штатном режиме», – сказано в сообщении.

Напомним, что пересечь линию разграничения через КПВВ «Майорск» граждане не могли с 16 июня. Тогда был приостановлен пропуск на неконтролируемом украинским правительством КПП «Горловка». О закрытии пункта по техническим причинам жителям сообщили через объявления.