Боевики «ДНР» провели 3-х дневную облаву. Задержаны 500 человек

19.06.2018 19:29

Боевики «ДНР» провели очередную облаву, в ходе которой за три дня были задержаны почти 500 человек. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донетчины провели 3-х дневную облаву, в результате которой с 15 по 17 июня были задержаны на нарушение комендантского часа 499 человек.