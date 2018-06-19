- Оккупация дорого обходится: агрессор потерял БМП и автомобиль в бою с ВСУ22:29
- Дончане и горловчане возмущены «соцопрасами» оккупационных «властей ДНР»21:12
- Жители Донецка сообщают об активном передвижении техники боевиков19:55
- Боевики «ДНР» провели 3-х дневную облаву. Задержаны 500 человек19:29
- Тело российского наемника с позывным «Шрам» найдено на берегу реки18:42
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка18:20
- «Мэр» Горловки «обиделся» на критику горловчан17:59
- Жители "ДНР" возмущены беззаконием боевиков Захарченко под Горловкой и неожиданно хвалят Украину17:38
- ОБСЕ обнаружила оружие участников НВФ под Донецком17:22
- Появились фото «курорта ДНР» Седово – пустые пляжи, грязная вода17:01
Дончане и горловчане возмущены «соцопрасами» оккупационных «властей ДНР»
Пропагандистские паблики, подконтрольные оккупационным «властям ДНР», распространяют результаты «соцопроса» на тему «Что ждет Украину через 5 лет». Жители временно оккупированных Донецка и Горловки возмущены явными подтасовками и «реальностью» «соцопроса». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
«Соцопрос» «проводился» с явным намерением отвлечь внимание жителей временно оккупированных территорий от проблем и в очередной раз нарисовать картинку «благополучия и патриотизма» в «ДНР». В результатах «соцопроса» Украину ожидает самое мрачное будущее. Однако, жители временно оккупированных Донецка и Горловки возмущены и подчеркивают, что результаты «соцопроса» именно такие, каких хочется «организаторам соцопросов». Вот что пишут дончане и горловчане в соцсетях:
«Вы ещё опубликуйте результаты опроса LNRlive… я думаю они тоже будут неутешительны для Украины… так хочется организаторам соц.просов»,
«Меня почему-то больше волнует наша ситуация, а не что там в Европе происходит»,
«А опрос не проводили: что ждет Горловку через 5 лет?»,
«Запустите соцопрос в том же Донецке «Что ждет ДНР через пять лет»».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены
Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, соцопрос
- Патриарх Кирилл благословил шахтеров и назвал Донбасс своей главной опорой
- В мэры городов Донбасса рвутся сыновья, пенсионеры и... гинеколог
- В горловском пруду утонул мужина
- Музей истории Горловки презентовал выставку "Автограф на память"
- Власть задарила детей
- Конфликт на Донбассе: когда молоко может сделать больше, чем танки (ФОТО)
- Оккупация дорого обходится: агрессор потерял БМП и автомобиль в бою с ВСУ22:29
- Дончане и горловчане возмущены «соцопрасами» оккупационных «властей ДНР»21:12
- Новое доказательство агрессии: под Краснодоном на видео попала колонна российских "Дозоров"20:47
- Жители Донецка сообщают об активном передвижении техники боевиков19:55
- Боевики «ДНР» провели 3-х дневную облаву. Задержаны 500 человек19:29
- В «МГБ ЛНР» заявили о предотвращении, «организованного Украиной теракта»19:04
- Тело российского наемника с позывным «Шрам» найдено на берегу реки18:42
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка18:20
- «Мэр» Горловки «обиделся» на критику горловчан17:59
- Жители "ДНР" возмущены беззаконием боевиков Захарченко под Горловкой и неожиданно хвалят Украину17:38
- Оккупация дорого обходится: агрессор потерял БМП и автомобиль в бою с ВСУ22:29
- Связь группы крови и характера: важнейший момент22:13
- В Минздраве рассказали, какие лекарства можно требовать в больницах бесплатно21:54
- Какой вид онкологии передается по наследству21:37
- Дончане и горловчане возмущены «соцопрасами» оккупационных «властей ДНР»21:12
- Новое доказательство агрессии: под Краснодоном на видео попала колонна российских "Дозоров"20:47
- Жители Донецка сообщают об активном передвижении техники боевиков19:55
- Боевики «ДНР» провели 3-х дневную облаву. Задержаны 500 человек19:29
- В «МГБ ЛНР» заявили о предотвращении, «организованного Украиной теракта»19:04
- Тело российского наемника с позывным «Шрам» найдено на берегу реки18:42
- Связь группы крови и характера: важнейший момент22:13
- Какой вид онкологии передается по наследству21:37
- Медики рассказали, когда категорически нельзя пить воду14:51
- Кому нельзя пить молоко14:15
- Полезно знать всем водителям! Названы ошибки водителей, «помогающие» угонщикам10:39
- Путин готов уйти из Донбасса, но при одном условии - важное заявление07:30
- Лекарства, которые не сочетаются с едой22:49
- Этот вид сока убивает все болезни20:55
- Чтобы не уснуть: эти продукты лучше не есть в обед19:18
- Медики назвали неожиданные причины болей в спине17:05
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа
- В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс
- 10 вещей, которые нужно держать в секрете даже от родственников
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- На "ДНР/ЛНР" денег нет: сепаратист Затулин проболтался, почему жителям Донбасса не светит гражданство РФ
- Жители Донецка об отдыхе в Седово: "Больше не поедем. На пьяных боевиков мы и дома посмотрим"
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- Местные жители Дебальцево опубликовали фото «вора в законе», который воюет за боевиков