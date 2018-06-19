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Архив - Донецкая область

Дончане и горловчане возмущены «соцопрасами» оккупационных «властей ДНР»

19.06.2018 21:12
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Дончане и горловчане возмущены «соцопрасами» оккупационных «властей ДНР»

Пропагандистские паблики, подконтрольные оккупационным «властям ДНР», распространяют результаты «соцопроса» на тему «Что ждет Украину через 5 лет». Жители временно оккупированных Донецка и Горловки возмущены явными подтасовками и «реальностью» «соцопроса». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
«Соцопрос» «проводился» с явным намерением отвлечь внимание жителей временно оккупированных территорий от проблем и в очередной раз нарисовать картинку «благополучия и патриотизма» в «ДНР». В результатах «соцопроса» Украину ожидает самое мрачное будущее. Однако, жители временно оккупированных Донецка и Горловки возмущены и подчеркивают, что результаты «соцопроса» именно такие, каких хочется «организаторам соцопросов». Вот что пишут дончане и горловчане в соцсетях:
«Вы ещё опубликуйте результаты опроса LNRlive… я думаю они тоже будут неутешительны для Украины… так хочется организаторам соц.просов»,
«Меня почему-то больше волнует наша ситуация, а не что там в Европе происходит»,
«А опрос не проводили: что ждет Горловку через 5 лет?»,
«Запустите соцопрос в том же Донецке «Что ждет ДНР через пять лет»».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены



Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, соцопрос
 
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