Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»

19.06.2018 08:29

Уже некоторое время во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области оккупационные «власти ДНР» запрещают вывешивать курсы валют возле обменных пунктов. Дончане предположили, по какой причине это происходит. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Дончане предполагают, что оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курсы валют в обменниках, чтобы жители оккупированных населенных пунктов не видели реального курса и не пугались заранее обвалу рубля. Кроме того, дончане обратили внимание на то, что мало кто сдает гривни, при возможности их покупают. Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Интересно, в чем смысл запрета вывешивать курсы валют у обменок… чтоб граждане народной не сильно и не сразу пугались обвалу ржубля?»,

«Он у них скачет три раза на день»,

«Может… пока держат 2.4 и уже не торгуются… А нижний 2.37. Как зазор сократился то!»,

«Нужны гривни????»,

«Получается да! Мало кто сдает...»

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