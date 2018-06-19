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Курорт «ДНР» в Седово — пустые пляжи, грязная вода
19.06.2018 09:01
Сегодня в соцсетях появились фото временно оккупированного боевиками «ДНР» и российскими наемниками поселка Седово.
Большинство пансинатов в поселке закрыты, дороги разбитые, улицы и пляжи пустые, а вода грязная.
Источник «Ведомостей Донбасса»
Теги: Донбасс, Седово, курорт, ДНР
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