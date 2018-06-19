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«Мэр» Горловки «обиделся» на критику горловчан
«Мэр» временно оккупированной Горловки Иван Приходько обиделся на горловчан за критические комментарии под его бравурными сообщениями о «модернизации» блокпоста боевиков «ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
«Мэр» временно оккупированной Горловки Иван Приходько имел слабость к размещению сообщений в соцсетях. Сообщения касались в основном обстрелов или его «добрых дел», одно из которых – «масштабная модернизация» блокпоста под временно оккупированной Горловкой. Этот пост вызвал довольно бурную реакцию горловчан, было много критических замечаний.
На критику Приходько «обиделся» и заявил:
«Это мой последний пост, в котором будут включены комментарии. Это же просто уже не смешно. Пример: сегодняшний пост про реконструированное КПП. Не делаем и очереди плохо (и это действительно плохо). Сделали, опять плохо зачем делали, нужно переносить. Да нужно. Только вот комментаторы на диване лежат, а те кто в окопе и держат оборону, им некогда коменты стряпать. В общем так. Комментарии отключаю и в течении месяца со всей инфой уйду в телеграмм. С ув ваш Мэр!».
В общем, для полноты ощущений не хватало хлопка дверью. Однако, горловчане, которых Приходько обвинил в том, что они на «диване лежат», не раскаялись и выдали ряд довольно едких замечний:
«Злые вы, уйду я от вас»,
«Видать «Рембассом 2» контузило»,
«А че в телеграмм, а не на одноклассники?)»,
«Потому что там комментов нет;)»,
«В телеграмм? не по скрепному»,
«Спрятался я в домике».
Теги: Донбасс, Горловка, мэр, критика, блокпост, ДНР, боевики, КПП, соцсети
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