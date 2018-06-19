На Донбассе прогнозируют жару до +34

19.06.2018 15:19

Сегодня, 19 июня, в Донецкой и Луганской областях от +29 до +31 днем, от +15 до +17 ночью, без осадков. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

20 и 21 июня воздух на Донбассе прогреется от 30 до 33 градусов.

22 июня столбики термометра покажут +32…+34 градуса.

23 июня температура воздуха снизится до 29 градусов, также ожидаются дожди и грозы по всей территории Луганщины и Донетчины