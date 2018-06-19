"Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка

19.06.2018 18:20

Оккупированная часть Донецкой области на грани колоссального экономического кризиса. Как рассказала в соцсетях жительница Донецка, "власти" запретили владельцам обменных пунктов вывешивать с их внешней стороны информацию о курсах валют.

Как рассказал женщине ее знакомый, работающий в одном из таких пунктов, главарь "ДНР" Александр Захарченко распорядился, чтоб вся информация о положении дел на местном "валютном рынке" (точнее, его подобии) была только внутри обменных пунктов, передает "Диалог.UA".

"Он мне объяснил, шо местный дырийский сцарь (Захарченко - ред.) запретил теперь вывешивать курсы валют на улице в качестве рекламы. Теперь вся информация будет, но токо внутри помещения, шобы народ, проходящий и проезжающий мимо, не шокировать новыми курсами", - поделилась дончанка.

Цель такого нововведения более чем очевидна, ведь курсы валют в обменниках - наиболее красноречивое свидетельство реального положения дел в "экономике" недогосударства, то есть налицо попытка Захарченко и Ко продолжать делать вид, что "ДНР", если не процветает, то живет довольно сносно.

Но на самом деле российский рубль, принятый на оккупированной части Донбасса в качестве основной валюты, стремительно теряет свой "вес" и по отношению к гривне, и по отношению к другим мировым валютам. А это следствие спада в российской экономике, вызванного санкциями и неблагоприятной для РФ конъюнктурой на нефтяном рынке, где после периода относительной стабильности снова спад цен. А любые проблемы в российской экономике отражаются на экономиках террористических "республик" в геометрической прогрессии, то есть в обозримом будущем следует ждать колоссального спада, если ни краха.

И в комментариях к посту пользователи соцсети писали, что в РФ экономические проблемы ощутимы уже во всех регионах, и даже ранее аполитичные россияне начинают ненавидеть Путина за то, что втянул страну в опаснейшую авантюру, спровоцировал серьезнейшие проблемы в экономике и поставил на карту само существование России как государства. "Давно мы ждем, давно хотим убедиться, шо санкции на них *не действуют*. *Не действуют, не действуют*... Уже голова начинает труситься. А они все *не действуют*. Сколько ты не повторяй слово *сахар*, а сладко во рту не станет. Похоже, мы на пороге большого шухера", - резюмировала жительница оккупированного Донецка.