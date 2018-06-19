- «Жалкое прозябание»: эксперт спрогнозировал плачевную судьбу «ДНР»19:03
- Новоприбывшие российские офицеры вызывают недовольство среди боевиков17:45
- Полиция задержала подозреваемых, избивших пограничников в мариупольском кафе15:58
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля14:35
- Оккупанты ОРДО активно проверяют преподавателей на благонадежность13:25
- В Донбассе из минометов обстреляли машину медиков11:10
- Боевики ударили из артиллерии, минометов и БМП: есть потери с обеих сторон10:35
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны09:48
- Оккупация дорого обходится: агрессор потерял БМП и автомобиль в бою с ВСУ22:29
- Дончане и горловчане возмущены «соцопрасами» оккупационных «властей ДНР»21:12
"Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка
Оккупированная часть Донецкой области на грани колоссального экономического кризиса. Как рассказала в соцсетях жительница Донецка, "власти" запретили владельцам обменных пунктов вывешивать с их внешней стороны информацию о курсах валют.
Как рассказал женщине ее знакомый, работающий в одном из таких пунктов, главарь "ДНР" Александр Захарченко распорядился, чтоб вся информация о положении дел на местном "валютном рынке" (точнее, его подобии) была только внутри обменных пунктов, передает "Диалог.UA".
"Он мне объяснил, шо местный дырийский сцарь (Захарченко - ред.) запретил теперь вывешивать курсы валют на улице в качестве рекламы. Теперь вся информация будет, но токо внутри помещения, шобы народ, проходящий и проезжающий мимо, не шокировать новыми курсами", - поделилась дончанка.
Цель такого нововведения более чем очевидна, ведь курсы валют в обменниках - наиболее красноречивое свидетельство реального положения дел в "экономике" недогосударства, то есть налицо попытка Захарченко и Ко продолжать делать вид, что "ДНР", если не процветает, то живет довольно сносно.
Но на самом деле российский рубль, принятый на оккупированной части Донбасса в качестве основной валюты, стремительно теряет свой "вес" и по отношению к гривне, и по отношению к другим мировым валютам. А это следствие спада в российской экономике, вызванного санкциями и неблагоприятной для РФ конъюнктурой на нефтяном рынке, где после периода относительной стабильности снова спад цен. А любые проблемы в российской экономике отражаются на экономиках террористических "республик" в геометрической прогрессии, то есть в обозримом будущем следует ждать колоссального спада, если ни краха.
И в комментариях к посту пользователи соцсети писали, что в РФ экономические проблемы ощутимы уже во всех регионах, и даже ранее аполитичные россияне начинают ненавидеть Путина за то, что втянул страну в опаснейшую авантюру, спровоцировал серьезнейшие проблемы в экономике и поставил на карту само существование России как государства. "Давно мы ждем, давно хотим убедиться, шо санкции на них *не действуют*. *Не действуют, не действуют*... Уже голова начинает труситься. А они все *не действуют*. Сколько ты не повторяй слово *сахар*, а сладко во рту не станет. Похоже, мы на пороге большого шухера", - резюмировала жительница оккупированного Донецка.
Теги: экономика, Россия, Донбасс, кризис, обмен валют, оккупация, ДНР, Захарченко, соцсети, РФ
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Главарь "ДНР" Захарченко намерен переориентировать экономику "республики" на Россию
- Очередной виток «топливного кризиса» в «ДНР»
- Обменные пункты валют в "ДНР" перешли работать в "черную"
- Горловчане высмеивают пропагандистов «ДНР» за топорный фейк
- На КПВВ «Станица Луганская» в очереди скончались два человека20:00
- «Жалкое прозябание»: эксперт спрогнозировал плачевную судьбу «ДНР»19:03
- Новоприбывшие российские офицеры вызывают недовольство среди боевиков17:45
- На Луганщине военные восстановили разбитый боевиками мост16:48
- Полиция задержала подозреваемых, избивших пограничников в мариупольском кафе15:58
- На Луганщине задержали пограничника, требовавшего на КПВВ деньги с пенсионеров15:15
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля14:35
- Конституционный суд вынес решение по президентскому законопроекту о снятии депутатской неприкосновенности13:57
- Оккупанты ОРДО активно проверяют преподавателей на благонадежность13:25
- В Донбассе из минометов обстреляли машину медиков11:10
- В Славянске ликвидировали наркопритон и плантацию конопли20:15
- На КПВВ «Станица Луганская» в очереди скончались два человека20:00
- Это не Playstation: Тимошенко анонсировала свое участие в президентских выборах19:40
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- «Жалкое прозябание»: эксперт спрогнозировал плачевную судьбу «ДНР»19:03
- В Украине могут существенно повысить штрафы за езду без ремня18:45
- В Украине резко меняется погода: неожиданный прогноз18:25
- Готовы освободить украинских политзаключенных, в Кремле принято решение: Путин совершил резкий маневр18:05
- Новоприбывшие российские офицеры вызывают недовольство среди боевиков17:45
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
- Медики рассказали, как лечить простуду летом14:15
- Врачи рассказали, кому полезно есть шелковицу12:48
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй08:22
- Связь группы крови и характера: важнейший момент22:13
- Какой вид онкологии передается по наследству21:37
- Медики рассказали, когда категорически нельзя пить воду14:51
- Кому нельзя пить молоко14:15
- Полезно знать всем водителям! Названы ошибки водителей, «помогающие» угонщикам10:39
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа
- В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам
- 10 вещей, которые нужно держать в секрете даже от родственников
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс
- На "ДНР/ЛНР" денег нет: сепаратист Затулин проболтался, почему жителям Донбасса не светит гражданство РФ
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- Жители Донецка об отдыхе в Седово: "Больше не поедем. На пьяных боевиков мы и дома посмотрим"
- Местные жители Дебальцево опубликовали фото «вора в законе», который воюет за боевиков