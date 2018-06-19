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Появились фото «курорта ДНР» Седово – пустые пляжи, грязная вода
19.06.2018 17:01
Сегодня в соцсетях появились фото временно оккупированного боевиками «ДНР» и российскими наемниками поселка Седово.
Большинство пансинатов в поселке закрыты, дороги разбитые, улицы и пляжи пустые, а вода грязная.
Вот какое фото попало в распоряжение «Ведомостей Донбасса».
Теги: Россия, Донбасс, Седово, фото, курорт, пансионат, оккупация, ДНР, наемники, пляжи
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