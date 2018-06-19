Появились фото «курорта ДНР» Седово – пустые пляжи, грязная вода

19.06.2018 17:01

Сегодня в соцсетях появились фото временно оккупированного боевиками «ДНР» и российскими наемниками поселка Седово.

Большинство пансинатов в поселке закрыты, дороги разбитые, улицы и пляжи пустые, а вода грязная.

Вот какое фото попало в распоряжение «Ведомостей Донбасса».