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В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
За 4 года российской оккупации боевики "ДНР" довели Донецк до состояния, которое у приезжих вызывает ужас и сожаление. Ситуация ухудшилась настолько, что даже бывшие сторонники российского вторжения поражены изменениями и уезжают.
В Сети опубликован диалог двух женщин, одна из которых рассказала о подруге, приехавшей в гости в Донецк. По ее мнению, город напоминает "мертвеца". "Мне приехавшая в Донецк в гости подруга сказала, что город похож на мертвеца. Ужасная правда", - написала пользовательница Натуся Костенко на своей странице в социальной сети. При этом ее собеседница сравнила положение оккупированного города с близким родственником, который находится в сложном и практически безвыходном состоянии, помочь которому невозможно. Женщина решила покинуть Донецк, не в силах больше жить в столице Донбасса. При этом в Сети отмечают, что обе женщины в 2014 году являлись сторонниками российского вторжения на Донбасс.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донецк, Донбасс, разочарование, ДНР
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