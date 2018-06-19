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В Кировском боевики «ДНР» устроили «облаву» на шахтеров, ехавших на ночную смену
Боевики «ДНР» во временно оккупированном н.п. Кировское устроили облаву на шахтеров, ехавших на ночную смену на шахту «Комсомолец Донбасса». Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Накануне вечером во временно оккупированном Кировском вооруженные боевики устроили облаву на шахтеров, направлявшихся на работу в смену с 23.00. Облава проводилась не смотря на то, что рабочим выдали «разрешение на перемещение к месту работы». У людей отбирали машины и увозили на эвакуаторах.
Об этом жители оккупированных территорий рассказывают в соцсетях:
«А что там слышно за ночную облаву? Вроде те кто ехал в ночную смену после 23.00 останавливали и машину забирали на эвакуаторах»,
«Ехал в 21.40 куча вояк с автоматами уже была»,
«Я так понял изначально ловили просто людей, потом переключились на машины»,
«Здрасте, с какого это времени? А смены можно ставить после 23.00? разве не выдавали разрешение на перемещение рабочим?»,
««Наши мальчики» шахтеров ШКД уже кошмарят?».
Теги: Донбасс, шахта, облава, оккупация, ДНР, боевики, шахтеры, соцсети
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