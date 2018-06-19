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В НАТО надоумили: журналист рассказал о невероятном фейке главарей ДНР о подготовке химатаки ВСУ на Донбассе
Так называемый "замкомандующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовили беспрецедентную операцию по инсценировке химической атаки на Донбассе.
Об этом говорится в материале журналиста "Апострофа".
Отмечается, что расчет "хунты" был следующий: ВСУ атакуют свои собственные подразделения химическим оружием, обвиняют в этом "войска ДНР", и после этого на Донбасс заходят миротворцы стран НАТО и "пакуют" всех сторонников "республик".
"На такую каверзу Киев надоумили, конечно же, советники НАТО. Мол, в Сирии у США, Франции и Великобритании вышло оправдать ракетный удар "якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума", так почему бы не разыграть эту же карту и на Донбассе? А тот факт, что химическое оружие в Сирии применил Башар Асад, которого поддерживает Кремль, боевиков как-то не смутил", - отмечает автор материала.
Теги: Россия, США, Донбасс, НАТО, химическое оружие, Сирия, ДНР, ВСУ, Басурин, фейк
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