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Захарченко в «ДНР» обещает поднять пенсии. Люди предполагают «пенсии +10%, цены +20%»
Главарь «ДНР» Александр Захарченко пообещал поднять жителям временно оккупированных территорий Донетчины пенсии на 10%. Особого энтузиазма у людей это не вызывает. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Главарь «ДНР» Александр Захарченко пообещал поднять жителям временно оккупированных территорий Донецкой области пенсию на 10%. Он даже подписал «указ». Однако жителей временно оккупированных территорий такое известие не сильно обрадовало. Большинство считают, что вслед за «поднятием» пенсий резко поднимутся цены.
Кроме того, все помнят знаменитое «повышение», когда через месяц пенсии вернулись на прежний уровень, а оккупационные «власти ДНР» списали всё на «украинских хакеров». Некоторые люди относятся к новости с неприкрытым сарказмом. Вот что пишут жители временно оккупированных территорий в соцсетях:
«Урааа!!! заживем!!!!»,
«Фигасе!!! Наши пенсионеры просто все поедут на карибы сразу!!»,
«А минималку когда повысят, хотя-бы на те же 10%???»,
«Ну так цены не остановить)»,
«Готовьте кошельки! ))) как поднимут так и отнимут!»,
«Ну всё, нужно искать вторую работу. Пенсии +10%, цены +20%»,
«Ну всё, куплю костюм с отливом, и в Ялту».
Теги: Донбасс, пенсионер, оккупация, повышение, ДНР, Захарченко, соцсети, пенсии
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