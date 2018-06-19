Жители "ДНР" возмущены беззаконием боевиков Захарченко под Горловкой и неожиданно хвалят Украину

19.06.2018 17:38

Жители оккупированного Донбасса возмущены боевиками "ДНР" и работой обновленного КПВВ под Горловкой. Люди в социальных сетях пишут, что боевики превратили прохождение контроля через блокпост в настоящий ад, передает dialog.ua.

Жители сообщают об огромных очередях и неимоверной жаре, на которой жители оккупированной части Донбасса простаивает по несколько часов. При этом, сравнивая с порядками "ДНР", местные жители неожиданно хвалят Украину за отсутствие проблем и быстрое прохождение КПВВ.

"Горловский блокпост – это нечто. Очереди около 150 машин в обе стороны. Льготы нет, все стоят в общей очереди. Окошко как было одно, так и осталось. Ехали с годовалым ребенком, и если бы люди в очереди не пустили, вернулись бы обратно. Украинский пост прошли за 15 минут.

Вот и все „улучшения“", - пишет пользователь. При этом люди проклинают боевиков "ДНР" за унижение и проверки на блокпостах, которые превращает поездку в свободную часть Украины в настоящий ад.