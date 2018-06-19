Жители Донецка сообщают об активном передвижении техники боевиков

19.06.2018 19:55

Местные жители оккупированного Донецка сообщают о массовом движении военной техники боевиков ДНР в течении ночи на 19 июня 2018 года.

Об этом они сообщают в социальных сетях, передает издание «Ведомости Донбасса».

«Около 1-2 часов ночи гусеничное тарахтело в сторону ж.д», — сообщает житель Донецка.

«Да тоже слышала минут 15 шла техника, Бакинсские комиссары. Было около 12 ночи.», — пишут мирные жители.

«Сегодня опять свежие выемки на асфальте от вчерашнего движения танков по Университетской», — рассказывает мирный житель.