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Архив - Донецкая область

Жители Донецка сообщают об активном передвижении техники боевиков

19.06.2018 19:55
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Жители Донецка сообщают об активном передвижении техники боевиков

Местные жители оккупированного Донецка сообщают о массовом движении военной техники боевиков ДНР в течении ночи на 19 июня 2018 года.

Об этом они сообщают в социальных сетях, передает издание «Ведомости Донбасса».

«Около 1-2 часов ночи гусеничное тарахтело в сторону ж.д», — сообщает житель Донецка.

«Да тоже слышала минут 15 шла техника, Бакинсские комиссары. Было около 12 ночи.», — пишут мирные жители.

«Сегодня опять свежие выемки на асфальте от вчерашнего движения танков по Университетской», — рассказывает мирный житель.



Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, ДНР, боевики, военная техника, соцсети
 
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