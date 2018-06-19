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Жители оккупированных территорий Донетчины рассказали о работе «открытого» блокпоста
Жители оккупированных территорий Донетчины, которым приходится выезжать в Украину через блокпост боевиков «ДНР» под временно оккупированной Горловкой, рассказали, как работает «обновленный» блокпост. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Жители временно оккупированных территорий Донетчины, которым пришлось выезжать через «модернизированный» блокпост боевиков «ДНР» под Горловкой, были шокированы уровнем «модернизации» и «изменениями» произошедшими на блокпосту. Теперь нет льготной очереди. Те, кто перемещается пешим порядком, вынуждены около 300 метров двигаться по узкому коридору, огороженному сеткой. По этому коридору без разделения двигается очередь и въезжающих, и выезжающих. Для выезжающих на велосипедах, скутерах и мотоциклах нет отдельной очереди и их отправляют в общую очередь с автомобилями.
Вот что рассказывают люди в соцсетях:
«О какой льготе тут все пишут? У меня муж сейчас там в очереди стоит, у него льгота — инвалид 1 группы, он на машине подъехал к новому блокпосту, так его развернули и сказали, что льготы больше нет, все в общую очередь»,
«Катерина, час назад звонила он был 70, за час до этого проехало только 10 машин, а за ним еще очень много машин»,
«Ольга, пожалуйста узнайте у него, что то объясняют почему нет больше льготы.Ехать с сестрой надо будет, тоже инвалид 1-ой гр»,
«Ольга, ничего не объясняют вообще, он им говорит, что не выдержит столько ведь в туалет тоже надо, они сказали, что поставили туалеты, а он им — для инвалидов?, нет конечно. Муж задает вопрос — как быть, на что получил ответ — это ваши проблемы»,
«Ольга, нда… вот и первые шероховатости (( Спасибо что ответили. Выдержки и терпения вашему мужу»,
«Ольга, спасибо, как говорится жить стало лучше, жить стало веселей(((»
«14-й автобус высадил где и раньше, а потом пешком идти до нового блокпоста около километра! Так было в 6.30, не знаю, может сейчас уже и подвозят под самый блокпост. Людей много, стояла в общей очереди около 3часов. Теперь каждый с паспортом сам подходит к окну. Дальше как обычно. На украинском БП быстро, минут за 15-20 прошла»,
«Паспорта смотрят с двух сторон в разные направления- на въезд и выезд, сумки тоже смотрят на выходе»,
«Алина, Что, теперь на ДНР в Украину сумки смотрят?»,
«Муж стоит на нулевом Дно едите с Бахмута машин тьма все стоят мертво на сонлцепеке движение ноль, вот вам и новый блокпост жесть все для народа. Сколько ещё над нами будут наши же издеваться???»,
«Алина, ужас!!! во упростили(((((как раньше нет льготной отдельно? завтра ехать хоть знать куда идти((((»,
«Интересно. с какого перепуга мото и скутера загнали в общую с авто?»
Теги: Украина, Донбасс, Горловка, оккупация, блокпост, ДНР, боевики, соцсети
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