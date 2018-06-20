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Боевики ударили из артиллерии, минометов и БМП: есть потери с обеих сторон
Противник снова пытался прорвать оборону украинской армии, но был наказан ответным огнем
Ситуацию на Донбассе продолжают обострять российско-оккупационные войска. 19 июня они 26 раз обстреляли позиции ВСУ, но украинские воины в долгу не остались и отправили в больницы трех боевиков, сообщает штаб Операции объединенных сил.
Сообщается, что враг применял артиллерию, минометы и БМП.
На Горловском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Артемово. А на Донецком направлении, вблизи населенных пунктов Авдеевка и Пески, враг вел провокационный огонь из стрелкового оружия.
Напряженной была обстановка вблизи населенных пунктов Старогнатовка, Чермалык, Талаковка и Водяное, что на Мариупольском направлении.
В результате боев были ранены три украинских бойца. Боевики также понесли потери тремя раненными.
В течение ночи текущих суток, 20 июня, интенсивность боевых действий уменьшилось. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7:00 утра потерь нет.
Напомним, 18 июня боевики 28 раз атаковали позиции украинской армии, однако ВСУ жестко наказали врага – была уничтожена техника, несколько боевиков ранены. Украинские военные уничтожили одну БМП и грузовик ГАЗ-66, а пятерых боевиков отправили в больницу.
Также в Генштабе рассказали, как ВСУ продвинулись на два километра и окружили Желобок с трех сторон. Чтобы исключить угрозу внезапного нападения боевиков на позиции бойцов ВСУ в районе временно оккупированного населенного пункта Желобок Луганской области, украинскими военными было принято решение об оборудовании полосы обеспечения глубиной до двух километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, артиллерия, боевики, минометы, ООС
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